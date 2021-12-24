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24.12.2021 09:22
Рубрика: Спорт

Сборная России проиграла Канаде в контрольном матче перед МЧМ

Текст: Максим Домчев

Через несколько дней в Канаде стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. Накануне старта турнира сборная России под руководством Сергея Зубова встречалась с хозяевами турнира и уступила в контрольном матче со счетом 4:6.

Фото: Виктора Шандрина и Виктора Будана/Фотохроника ТАСС
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В первом периоде российская команда не сумела войти в игру, уступив сопернику 0:4. В составе канадцев шайбы в ворота Ярослава Аскарова забросили Мэйсон Мактавиш, Ридли Грейг, Кент Джонсон и Лукас Кормье.

В перерыве тренерский штаб сумел внести коррективы, и сборная России сумела вернуться в игру. Никита Чибриков и Матвей Мичков по разу реализовали большинство, на что канадцы ответили голом Мактавиша. Но Александр Пашин снова сократил разницу в счете.

В третьем периоде Зубов заменил Аскарова на Егора Гуськова. Но он не сумел сохранить ворота в неприкосновенности, пропустив после броска Коннора Бедарда. Окончательный результат установил Мичков, оформивший дубль.

27 декабря в 00:30 сборная России стартует на молодежном чемпионате мира матчем против сборной Швеции.

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