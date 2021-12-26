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26.12.2021 20:25
Рубрика: Спорт

"Манчестер Сити" со счетом 6:3 обыграл "Лестер" в чемпионате Англии

Текст: Артур Нанян
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" одержал девятую победу подряд в турнире, забив шесть мячей в ворота "Лестера" в 19-м туре. Встреча завершилась со счетом 6:3.

Фото: REUTERS
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Уже к 25-й минуте хозяева четырежды поразили ворота "лис". Отличились Кевин Де Брюйне и Илкай Гюндоган, еще два пенальти реализовали Рияд Марез и Рахим Стерлинг. Казалось, никаких проблем во второй половине у "горожан" не возникнет, но практически сразу после перерыва, за десять минут, "Лестер" забил три мяча усилиями Джеймса Мэддисона, Адемолы Лукмана и Келеши Ихеаначо. И все же "Сити" не только удержал победу, но и еще дважды огорчил гостей благодаря точным ударам Эмерика Лапорта и Стерлинга.

На данный момент "Манчестер Сити" идет на первом месте в турнирной таблице, набрав 47 очков. Это на шесть баллов больше, чем у "Ливерпуля", домашний матч которого с "Лидсом" в этом туре был перенесен.

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