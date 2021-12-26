СМИ: Четыре клуба заинтересованы в приглашении Миранчука из "Аталанты"

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может сменить клуб в январское трансферное окно. По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Альфредо Педуллы, которую он опубликовал в своем микроблоге в Twitter, четыре команды заинтересованы в приглашении 26-летнего футболиста сборной России.

Помимо "Дженоа" и "Вероны", подписать Миранчука хотят еще два иностранных клуба, названия которых, впрочем, не называются. Тем не менее сам россиянин намерен остаться в Италии. Весьма высока вероятность, что он продолжит карьеру в "Вероне", которая опережает генуэзцев в борьбе за игрока. "Аталанта" рассчитывает отдать Миранчука в аренду с последующим правом выкупа.

В то же время Миранчук с приближением зимнего межсезонья стал все чаще появляться в стартовом составе "Аталанты". В трех последних матчах "черно-синих" россиянин дважды выходил с первых минут, а в поединке с "Вероной" ему удалось забить один из двух мячей своей команды (2:1).