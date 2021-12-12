Миранчук забил первый мяч за "Аталанту" в нынешнем сезоне

Полузащитник сборной России и "Аталанты" Алексей Миранчук сравнял счет в матче 17-го тура чемпионата Италии против "Вероны" (1:1).

Для Миранчука сегодняшняя встреча стала первой с сентября, в которой он вышел в стартовом составе. А не забивал он за бергамасков аж с мая, когда ему удалось отличиться в поединке с "Пармой" (5:2).

Возвращаясь к матчу с "Вероной", добавим, что во втором тайме "Аталанта" вырвала победу благодаря голу Тема Копмейнерса - 2:1. С 37 набранными очками "черно-синие" обогнали в турнирной таблице "Наполи" и сравнялись с "Интером", идущим на второй строчке. При этом что у неаполитанцев, что у миланцев, есть еще матч в запасе по сравнению с "Аталантой".