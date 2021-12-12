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12.12.2021 18:28
Рубрика: Спорт

Три гола с пенальти помогли "Ахмату" разгромить "Химки" в РПЛ

Текст: Александр Ершов (Чеченская Республика)
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

В воскресенье в поединке 18-го тура РПЛ "Ахмат" на домашней арене переиграл подмосковные "Химки"" - 4:1 (2:0). В этой встрече в ворота гостей были назначены три пенальти, которые реализовали Артем Тимофеев (дважды) и Мохамед Конате. Победа позволила грозненскому клубу набрать 37 очков и выйти на шестое место в чемпионате России.

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Грозненцы под руководством Андрея Талалаева в случае сегодняшней виктории могут иметь на своем счету 37 очков и до понедельника, когда свои матчи сыграют "Спартак" и "Локомотив", занимать шестое место в турнирной таблице.

Ну, а о значении перед перерывом в первенстве матча для "Химок", которые имеют на счету всего 14 баллов и занимают последнее место в первенстве, и говорить не приходится. Причем подмосковная команда прилетела в Грозный без всех ключевых центральных защитников и приболевшего главного тренера Игоря Черевченко (игрой руководил его помощник Игорь Семшов).

Хозяева сразу прижали гостей к их воротам, создав целую россыпь опасных моментов. Особенно досаждал обороне "Химок" своими рывками центрфорвард "Ахмата" Артем Архипов. В одном из выпадов именного его подтолкнул в спину в собственной штрафной защитник Владимир Карпов. Пенальти ударом под перекладину четко реализовал Артем Тимофеев - 1:0, 19-я минута.

Правда, гости постепенно пришли в себя и едва не сравняли счет на 36-й минуте, дважды угодив в перекладину грозненских ворот. Сначала это сделал мощным выстрелом издали Артем Соколов, а следом - добивавший мяч с пяти метров Артем Кухарчук.

Однако следующий гол - и снова с "точки" - забили все-таки хозяева. Главный судья Алексей Амелин после подсказки ВАР и просмотра эпизода по видеомонитору решил, что попадание мяча в руку Соколова тянет на 11-метровый. И Тимофеев снова переиграл Илью Лантратова - 2:0, 45+3-минута.

А сразу после перерыва произошел и вовсе редчайший случай: Кирилл Боженов задержал руками на линии штрафной Мирослава Богославаца, и Амелин (снова с помощью ВАР) назначил уже третий пенальти в ворота одной команды. Теперь 11-метровый точно реализовал экс-игрок "Химок" Мохамед Конате - 3:0, 50-я минута.

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Вскоре ивуарийский форвард сделал дубль, отправив мяч в "девятку" на входе в штрафную - 4:0, 65-я минута. Это шестой гол нападающего "Ахмата" в первенстве. Но и гости все-таки провели один мяч: Александр Трошечкин отличился на 67-й минуте - 4:1.

Хозяева старались сделать счет еще крупнее (в свой день рождения особенно был близок к хет-трику Конате), но "Химки" больше не пропустили.

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