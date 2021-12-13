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13.12.2021 23:25
Рубрика: Спорт

Джикия выступил с резким заявлением после поражения "Спартака" от "Сочи"

Текст: Артур Нанян
Капитан "Спартака" Георгий Джикия резко оценил промежуточные итоги выступления "красно-белых" в нынешнем сезоне.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В понедельник вечером москвичи крупно проиграли "Сочи" (0:3) в последнем матче в уходящем году и завершили первую часть сезона на девятом месте в турнирной таблице.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Какую оценку поставлю команде за выступления в чемпионате по пятибалльной шкале? Двойку. Возможно, в поединке с сочинцами итоговой счет не отражает того, что было на поле. При счете 0:1 мы получили необязательные контратаки, пропустили необязательные мячи. Все должно было быть наоборот", - отметил Георгий в беседе с журналистами.

Парадокс, но, несмотря на провальные результаты в Премьер-лиге, "Спартак" в Лиге Европы занял первое место в группе, в которой выступали такие клубы, как "Наполи" и "Лестер". По словам Джикии, он не понимает, почему на евроарене "красно-белые" столь успешны, а в чемпионате терпят одну неудачу за другой.

"Хочется спокойно разобраться в этом. На все это будет время. Если говорить о физическом состоянии, то я чувствую себя достаточно хорошо", - подчеркнул Джикия.

Напомним, что уже завтра совет директоров "Спартака" должен утвердить отставку с поста главного тренера команды Руя Витории. На его место заступит бывший помощник известного итальянского специалиста Антонио Конте Паоло Ваноли.

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