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13.12.2021 19:34
Рубрика: Спорт

Фигуристка Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы

Текст: Анна Козина
Фото: Николай Гагарин/ РГ Фото: Николай Гагарин/ РГ
Фото: Николай Гагарин/ РГ

Чемпионка Европы Алена Косторная вынуждена была отказаться от участия в чемпионате России по причине травмы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Фото: Linnea Rheborg/Getty Images
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Это означает, что Косторная не сможет побороться за место в сборной, которая отправится на главные старты сезона.

Чемпионат России 2022 пройдет в Петербурге 23-26 декабря 2021 года и будет квалификационным стартом для отбора на чемпионат Европы и Олимпийские игры в Пекине. Континентальное первенство состоится с 10 по 16 января в эстонской столице Таллине, в спортивном комплексе "Тондираба". Олимпийский турнир по фигурному катанию намечен на 4-12 февраля.

На оба соревнования в женском одиночном катании у российской команды по три квоты. Главные претендентки на поездку в Таллиин и Пекин: чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, серебряный призер ЧМ Елизавета Туктамышева и обладательница бронзы ЧМ Александра Трусова, которая также была травмирована.

Спорт Фигурное катание