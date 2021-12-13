Состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

В "нелегальной" церемонии судьба свела "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и "ПСЖ" Лионеля Месси. Увы, повторить тот жребий не удалось.

Парижанам со второй попытки выпал мадридский "Реал", а "МЮ" предстоит сыграть с "Атлетико".

И все же одна пара совпала и на этот раз. Как и несколько часов назад, соперником "Челси" стал "Лилль".

Результаты жеребьевки остальных пар:

"Зальцбург" - "Бавария"

"Спортинг" - "Манчестер Сити"

"Бенфика" - "Аякс"

"Вильярреал" - "Ювентус"

"Интер" - "Ливерпуль"