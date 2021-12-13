Состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Новости

В Подмосковье подростки убили мужчину на спортплощадке 17:59
Продюсер: Джеймс Бонд может стать "небинарной персоной" 17:55
Болгария с третьей попытки сформировала новое правительство 17:46
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 17:28
Голикова рекомендовала ревакцинироваться от COVID-19 через полгода 17:25
Голикова: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 55,8% 17:21
Устроивший стрельбу в курском клубе сдался полиции 17:16
СК РФ: Завершено дело о незаконном вывозе в Китай ценных пород древесины 16:50
Поврежденную американскую подлодку заметили в Сан-Диего 16:48
В Симферополе на матче Ночной хоккейной лиги умер нападающий 16:47
Россия расширила ограничения на импорт из Европы из-за птичьего гриппа 16:46
Нурмагомедов серьезно поговорил с братом после инцидента в аэропорту Махачкалы 16:45
Росреестр опроверг сообщения о прекращении своей деятельности 16:31
В Москве в три раза вырос спрос на элитную недвижимость 16:31
Страны ОПЕК в ноябре увеличили добычу нефти меньше запланированного 16:29
Ученые оценили эффект камер на дорогах России 16:28
Индекс МосБиржи упал ниже 3700 пунктов впервые с июля 16:12
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Китае 16:11
Доходы Спецсвязи за 9 месяцев 2021 года выросли на 5,6% 16:03
Названы самые популярные в 2021 году российские фильмы и сериалы 15:55
Минфин: Инфляция в России по итогам 2021 года составит около 8% 15:47
Путин обсудит с кабмином загрязнение воздуха и "омикрон" 15:41
К 2030 году профпереподготовка потребуется большей половине работников 15:31
Профильный комитет ГД рекомендовал снять с повестки проект о QR-кодах на транспорте 15:29
Москвич лишится квартиры за демонтаж стены 15:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
13.12.2021 17:42
Рубрика: Спорт

Состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев
В швейцарском Ньоне состоялась повторная жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. УЕФА за один день пришлось во второй раз проводить эту процедуру. Виной всему техническая ошибка, которая в первой попытке свела "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал", выступавшие в одно группе. В итоге все пришлось начинать сначала.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В "нелегальной" церемонии судьба свела "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и "ПСЖ" Лионеля Месси. Увы, повторить тот жребий не удалось.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
"Зенит" сыграет в Лиге Европы против испанского "Бетиса"

Парижанам со второй попытки выпал мадридский "Реал", а "МЮ" предстоит сыграть с "Атлетико".

И все же одна пара совпала и на этот раз. Как и несколько часов назад, соперником "Челси" стал "Лилль".

Результаты жеребьевки остальных пар:

"Зальцбург" - "Бавария"

"Спортинг" - "Манчестер Сити"

"Бенфика" - "Аякс"

"Вильярреал" - "Ювентус"

"Интер" - "Ливерпуль"

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации УЕФА Лига чемпионов 2021/2022