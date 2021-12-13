Состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась повторная жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. УЕФА за один день пришлось во второй раз проводить эту процедуру. Виной всему техническая ошибка, которая в первой попытке свела "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал", выступавшие в одно группе. В итоге все пришлось начинать сначала.
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В "нелегальной" церемонии судьба свела "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и "ПСЖ" Лионеля Месси. Увы, повторить тот жребий не удалось.
Парижанам со второй попытки выпал мадридский "Реал", а "МЮ" предстоит сыграть с "Атлетико".
И все же одна пара совпала и на этот раз. Как и несколько часов назад, соперником "Челси" стал "Лилль".
Результаты жеребьевки остальных пар:
"Зальцбург" - "Бавария"
"Спортинг" - "Манчестер Сити"
"Бенфика" - "Аякс"
"Вильярреал" - "Ювентус"
"Интер" - "Ливерпуль"