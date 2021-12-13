УЕФА повторно проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за ошибки

УЕФА повторно проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом говорится в заявлении организации. Ранее в ходе жеребьевки, в которой принимал участие бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, была допущена ошибка.
Фото: REUTERS
Во время процедуры жеребьевки в одну пару попали два клуба, представляющие одну группу - "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал", которые по условиям не могут играть друг против друга.
Напомним, что по итогам уже отмененной жеребьевки, были определены такие пары 1/8 финала:
"ПСЖ" - "Манчестер Юнайтед"
"Зальцбург" - "Ливерпуль"
"Бенфика" - "Реал"
"Вильярреал" - "Манчестер Сити"
"Атлетико" - "Бавария"
"Спортинг" - "Ювентус"
"Интер" - "Аякс"
"Челси" - "Лилль".