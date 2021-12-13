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13.12.2021 16:08
Рубрика: Спорт

УЕФА повторно проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за ошибки

Текст: Максим Домчев
УЕФА повторно проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом говорится в заявлении организации. Ранее в ходе жеребьевки, в которой принимал участие бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, была допущена ошибка.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
"Зенит" сыграет в Лиге Европы против испанского "Бетиса"

Во время процедуры жеребьевки в одну пару попали два клуба, представляющие одну группу - "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал", которые по условиям не могут играть друг против друга.

Напомним, что по итогам уже отмененной жеребьевки, были определены такие пары 1/8 финала:

"ПСЖ" - "Манчестер Юнайтед"

"Зальцбург" - "Ливерпуль"

"Бенфика" - "Реал"

"Вильярреал" - "Манчестер Сити"

"Атлетико" - "Бавария"

"Спортинг" - "Ювентус"

"Интер" - "Аякс"

"Челси" - "Лилль".

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