УЕФА повторно проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за ошибки

Во время процедуры жеребьевки в одну пару попали два клуба, представляющие одну группу - "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал", которые по условиям не могут играть друг против друга.

Напомним, что по итогам уже отмененной жеребьевки, были определены такие пары 1/8 финала:

"ПСЖ" - "Манчестер Юнайтед"

"Зальцбург" - "Ливерпуль"

"Бенфика" - "Реал"

"Вильярреал" - "Манчестер Сити"

"Атлетико" - "Бавария"

"Спортинг" - "Ювентус"

"Интер" - "Аякс"

"Челси" - "Лилль".