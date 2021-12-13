Роналду и Месси встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов

В понедельник в Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала сыграют друг против друга два лучших футболиста мира последнего десятилетия - Криштиану Роналду и Лионель Месси. "Пари Сен-Жермен" аргентинца встретится с "Манчестер Юнайтед" португальца.

Фото: Ben STANSALL / AFP