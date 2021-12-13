Роналду и Месси встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов

В понедельник в Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала сыграют друг против друга два лучших футболиста мира последнего десятилетия - Криштиану Роналду и Лионель Месси. "Пари Сен-Жермен" аргентинца встретится с "Манчестер Юнайтед" португальца.
Фото: Ben STANSALL / AFP
В других парах сыграют "Вильярреал" - "Манчестер Сити", "Бенфика" - "Реал", "Зальцбург" - "Ливерпуль", "Атлетико" - "Бавария", "Интер" - "Аякс", "Спортинг" - "Ювентус" и "Челси" - "Лилль".
Матчи этой стадии турнира состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля и 8, 9, 15 и 16 марта.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов примет Санкт-Петербург 29 мая.