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13.12.2021 14:50
Рубрика: Спорт

Роналду и Месси встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев
В понедельник в Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала сыграют друг против друга два лучших футболиста мира последнего десятилетия - Криштиану Роналду и Лионель Месси. "Пари Сен-Жермен" аргентинца встретится с "Манчестер Юнайтед" португальца.
Фото: Ben STANSALL / AFP Фото: Ben STANSALL / AFP
Фото: Ben STANSALL / AFP
Фото: AP Photo/Thibault Camus
Мбаппе превзошел достижение Месси, забив 30 голов в ЛЧ в 22 года

В других парах сыграют "Вильярреал" - "Манчестер Сити", "Бенфика" - "Реал", "Зальцбург" - "Ливерпуль", "Атлетико" - "Бавария", "Интер" - "Аякс", "Спортинг" - "Ювентус" и "Челси" - "Лилль".

Матчи этой стадии турнира состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля и 8, 9, 15 и 16 марта.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов примет Санкт-Петербург 29 мая.

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