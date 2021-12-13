"Зенит" сыграет в Лиге Европы против испанского "Бетиса"

В понедельник в Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. В ней приняли участие команды, занявшие третьи места в групповом раунде Лиги чемпионов и ставшие вторыми в группах в Лиге Европы.

Роналду и Месси встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов Россию на этой стадии представлял чемпион России "Зенит". По итогам жеребьевки он сыграет с испанским "Бетисом". Первая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, ответная в Испании через неделю. В остальных парах встречаются: "Севилья" (Испания) - "Динамо" Загреб (Хорватия) "Аталанта" (Италия) - "Олимпиакос" (Греция) "РБ Лейпциг" (Германия) - "Реал Сосьедад" (Испания) "Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия) "Зенит" (Россия) - "Бетис" (Испания) "Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия) "Шериф" (Молдавия) - "Брага" (Португалия) "Порту" (Португалия) - "Лацио" (Италия) В 1/8 финала турнира вышли восемь команд, выигравших свои группы. Это московский "Спартак", "Монако" (Франция), "Айнтрахт" (Германия), "Лион" (Франция), "Црвена Звезда" (Сербия), "Байер" (Германия), "Вест Хэм" (Англия) и "Галатасарай" (Турция).