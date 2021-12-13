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13.12.2021 15:41
Рубрика: Спорт

"Зенит" сыграет в Лиге Европы против испанского "Бетиса"

Текст: Максим Домчев
В понедельник в Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. В ней приняли участие команды, занявшие третьи места в групповом раунде Лиги чемпионов и ставшие вторыми в группах в Лиге Европы.
Фото: Ben STANSALL / AFP
Роналду и Месси встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов

Россию на этой стадии представлял чемпион России "Зенит". По итогам жеребьевки он сыграет с испанским "Бетисом". Первая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, ответная в Испании через неделю.

В остальных парах встречаются:

"Севилья" (Испания) - "Динамо" Загреб (Хорватия)

"Аталанта" (Италия) - "Олимпиакос" (Греция)

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Реал Сосьедад" (Испания)

"Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия)

"Зенит" (Россия) - "Бетис" (Испания)

"Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Шериф" (Молдавия) - "Брага" (Португалия)

"Порту" (Португалия) - "Лацио" (Италия)

В 1/8 финала турнира вышли восемь команд, выигравших свои группы. Это московский "Спартак", "Монако" (Франция), "Айнтрахт" (Германия), "Лион" (Франция), "Црвена Звезда" (Сербия), "Байер" (Германия), "Вест Хэм" (Англия) и "Галатасарай" (Турция).

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