"Зенит" сыграет в Лиге Европы против испанского "Бетиса"

Россию на этой стадии представлял чемпион России "Зенит". По итогам жеребьевки он сыграет с испанским "Бетисом". Первая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, ответная в Испании через неделю.
В остальных парах встречаются:
"Севилья" (Испания) - "Динамо" Загреб (Хорватия)
"Аталанта" (Италия) - "Олимпиакос" (Греция)
"РБ Лейпциг" (Германия) - "Реал Сосьедад" (Испания)
"Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия)
"Зенит" (Россия) - "Бетис" (Испания)
"Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
"Шериф" (Молдавия) - "Брага" (Португалия)
"Порту" (Португалия) - "Лацио" (Италия)
В 1/8 финала турнира вышли восемь команд, выигравших свои группы. Это московский "Спартак", "Монако" (Франция), "Айнтрахт" (Германия), "Лион" (Франция), "Црвена Звезда" (Сербия), "Байер" (Германия), "Вест Хэм" (Англия) и "Галатасарай" (Турция).