Хоккеист "Салавата Юлаева" Хохряков дисквалифицирован на четыре матча

Нападающего клуба КХЛ "Салават Юлаев" Петр Хохряков дисквалифицирован на четыре матча за грубую атаку форварда казанского "Ак Барса" Дмитрия Воронкова.

Матч между этими командами прошел в воскресенье и завершился победой уфимцев - 4:2. Во втором периоде форвард гостей Хохряков грубо атаковал в область головы вызванного в сборную России на Кубок Первого канала Воронкова.

Игрок казанского клуба рухнул на лед и смог покинуть лед только на носилках. Вечером хоккеист был выписан из больницы, у него огромная гематома над левым глазом.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, за атаку в голову и шею Хохряков не только дисквалифицирован, но также будет оштрафован. Что касается Воронкова, то он не сможет принять участие в московском этапе Евротура.