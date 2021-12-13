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13.12.2021 14:27
Рубрика: Спорт

Хоккеист "Салавата Юлаева" Хохряков дисквалифицирован на четыре матча

Текст: Максим Домчев

Нападающего клуба КХЛ "Салават Юлаев" Петр Хохряков дисквалифицирован на четыре матча за грубую атаку форварда казанского "Ак Барса" Дмитрия Воронкова.

Фото: AP Photo/Nick Wass
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Матч между этими командами прошел в воскресенье и завершился победой уфимцев - 4:2. Во втором периоде форвард гостей Хохряков грубо атаковал в область головы вызванного в сборную России на Кубок Первого канала Воронкова.

Игрок казанского клуба рухнул на лед и смог покинуть лед только на носилках. Вечером хоккеист был выписан из больницы, у него огромная гематома над левым глазом.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, за атаку в голову и шею Хохряков не только дисквалифицирован, но также будет оштрафован. Что касается Воронкова, то он не сможет принять участие в московском этапе Евротура.

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