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11.12.2021 09:31
Рубрика: Спорт

Овечкин обновил рекорд "Вашингтона", отдав две передачи в матче с "Питтсбургом"

Текст: Максим Домчев

В ночь на субботу "Вашингтон" встречался с "Питтсбургом" и уступил 2:4. "Пингвины" после точных бросков Дэнтона Хайнена, Брока Макгинна и Каспери Капанена вели в счете 3:0.

Фото: Scott Taetsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Овечкин показал рекордную результативность в карьере

Российская связка "столичных" Александр Овечкин - Евгений Кузнецов сумела размочить счет в матче.

В концовке матча Ларс Эллер с передачи Овечкина сократил разницу в счете до минимума, но Джефф Картер установил окончательный результат - 4:2.

Овечкин обновил рекорд "Вашингтона" по набранным очкам в 27 стартовых матчах сезона. На счету россиянина 43 балла за результативность. Предыдущий рекорд принадлежал Деннису Маруку - 41 очко.

Также Овечкин сократил отставание от Джонни Буцика в списке лучших бомбардиров в истории лиги. На счету россиянина 1363 очка, у занимающего 25-ю строчку Буцика - 1369.

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