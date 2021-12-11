Женская сборная России по гандболу обыграла Черногорию на ЧМ

Женская сборная России по гандболу одержала третью победу на чемпионате мира, который проходит в Испании. В субботу россиянки переиграли команду Черногории - 31:25.

К этому матчу сборная России подошла, имея в своем активе две победы и ничью. В матче против черногорской команды россиянки являлись фаворитками. И уже в первой половине встречи они добились более чем серьезного преимущества - 18:10. Во второй половине соперницам удалось немного сократить отставание, но спасти матч было уже невозможно - 31:25.

В составе сборной России Антонина Скоробогатченко и Ольга Фомина забросили по шесть мячей, пять на счету Карины Сабировой.

В заключительном матче группового турнира 13 декабря сборная России сыграет с командой Франции.