Болельщик умер на стадионе после матча "Крылья Советов" - "Рубин"

После окончания матча 18-го тура РПЛ "Крылья Советов" - Рубин" на стадионе в Самаре скончался один из болельщиков.

Мужчине стало плохо ближе к концу встречи, и, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

"50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце матча. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительно у болельщика произошла внезапная остановка сердца", - говорится в сообщении на сайте РПЛ.

В РПЛ сообщили, что расследование этого инцидента будет взято на контроль.

Матч "Крылья Советов" - "Рубин" завершился победой самарского клуба со счетом 2:0.