Матч ЦСКА - "Арсенал" состоится несмотря на мороз

Матч 18-го тура РПЛ между московским ЦСКА и тульским "Арсеналом" состоится в субботу в 16:30 по московскому времени.

В пятницу появилась информация о том, что этот матч может быть перенесен на весну из-за сильных морозов в Москве. Вечером ЦСКА на своем сайте опубликовал сообщение, что окончательное решение будет принято делегатом в день матча, но зрителей на игре точно не будет.

В субботу делегат матч Владислав Барановский произвел замер температуры за час до матча и термометр показал 10,6 градусов мороза. Так что игра по регламенту состоится.

ЦСКА перед туром занимал пятое место с 27-ю очками, у "Арсенала" - 19 очков и 11-я позиция в таблице.