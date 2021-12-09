Арсен Захарян признан лучшим молодым футболистом года в РПЛ

Национальная премия "Первая пятерка" была придумана основателем Детской футбольной лиги (ДФЛ) Виктором Горловым в 2002 году. Тренеры, спортивные организаторы, журналисты голосованием определяли лучшего молодого игрока футбольного года и еще четырех юных игроков, проявивших себя в уходящем году. Первый лауреат - зенитовец Александр Кержаков.

А теперь лучшим признан полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян, набравший 445 баллов. Победа уверенная: 64 из 100 опрошенных поставили его на первое место. Рад, что и я в выборе не ошибся.

Как сообщается в пресс-релизе ДФЛ имени Виктора Горлова, второй - юный снайпер "Уфы" Гамид Агаларов (312). Бронза у нападающего "Динамо" Константина Тюкавина (238). За ними полузащитники "Спартака" Наиль Умяров (160) и "Арсенала" Даниил Хлусевич. "Пятерка" весьма достойная.

А вот все обладатели главной награды, имена которых приводятся в пресс-релизе ДФЛ имени Виктора Горлова: 2002 - Александр Кержаков ("Зенит"), 2003 - Владимир Быстров ("Зенит"), 2004 - Динияр Билялетдинов ("Локомотив"), 2005 - Игорь Акинфеев (ЦСКА), 2006 - Роман Шишкин ("Спартак"), 2007 - Кирилл Комбаров ("Динамо"), 2008 - Алан Дзагоев (ЦСКА), 2009 - Георгий Щенников (ЦСКА), 2010 - Павел Яковлев ("Спартак" - "Крылья Советов"), 2011 - Александр Кокорин ("Динамо"), 2012 - премия не вручалась, 2013 - Константин Базелюк (ЦСКА), 2014 - Эльмир Набиуллин ("Рубин"), 2015 - Алексей Миранчук ("Локомотив"), 2016 - Александр Головин (ЦСКА), 2017 - Федор Чалов (ЦСКА), 2018 - Ильзат Ахметов (ЦСКА), 2019 - Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар"), 2020 - Игорь Дивеев (ЦСКА).

Имена за редчайшими исключениями достойные. Почти все первые номера входили и входят в сборную России. Есть надежда, что и игроки "Первой пятерки"-2021 последуют (а некоторые уже последовали) их примеру.