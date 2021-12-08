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08.12.2021 22:43
Рубрика: Спорт

"Зенит" вырвал ничью на последних минутах матча с "Челси"

Текст: Артур Нанян ( Санкт-Петербург)
Питерский "Зенит" сыграл вничью на своем поле с "Челси" в матче заключительного шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов - 3:3. Третий мяч хозяева забили уже в компенсированное время.
Клаудиньо забил первый гол "Зенита" в этом матче, а Магомед Оздоев спас команду в концовке. Фото: Петр Ковалев/ТАСС Клаудиньо забил первый гол "Зенита" в этом матче, а Магомед Оздоев спас команду в концовке. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Клаудиньо забил первый гол "Зенита" в этом матче, а Магомед Оздоев спас команду в концовке. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации у обеих команд, было ощущение, что сегодняшняя игра больше взбудоражила болельщиков "Зенита", чем предыдущие две встречи в Лиге чемпионов - с "Мальме" и "Ювентусом". Еще днем в центре Санкт-Петербурге можно было встретить с десяток людей в зенитовской форме, а уж за пару часов до игры, уже на территории стадиона, фанатов в сине-бело-голубых майках было не счесть.

Фото: Gettyimages
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Сам матч получился ярким и богатым на события. Уже на второй минуте гости повели в счете благодаря точному удару в пустые ворота Тимо Вернера. Для "Зенита" этот гол стал самым ранним в истории Лиги чемпионов. Впрочем, еще до перерыва хозяева не просто сравняли счет, но и вышли вперед: отличились Клаудиньо и Сердар Азмун. Показательными были эмоции тренерской скамейки российской команды, в частности, Сергея Семака. Рулевой питерцев радовался так, словно его подопечные завоевали какой-нибудь титул. Оно и понятно: не каждый день ведь удается забить два мяча действующему обладателю главного еврокубка.

После перерыва было заметно, что "Челси" хочет, как минимум, избежать поражения. В середине второй половины Ромелу Лукаку сравнял счет, а уже в самой концовке Вернер вывел лондонцев вперед. Тем не менее, последнее слово в этом поединке осталось за "Зенитом": уже в компенсированное время вышедший на замену Магомед Оздоев эффектным ударом с линии штрафной поразил ворота Кепы - 3:3.

В параллельном матче этой группы "Ювентус" одолел в Италии "Мальме" со счетом 1:0 и вышел в плей-офф с первого места, набрав 15 очков. Вторым стал "Челси" (13 очков), третьим - "Зенит" (пять), последним - "Мальме" (один балл).

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