Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши

Украинский специалист Андрей Шевченко согласился стать главным тренером сборной Польши - соперника команды России в стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2022.

Об этом сообщает Telegram-канал vZbirna, уточнивший, что заработная плата нового наставника сборной Польши составит около 2,5 миллиона евро. При этом часть зарплаты готовы платить спонсоры.

Подписание контракта должно состояться после того, как Шевченко уладит все формальности с итальянским клубом "Дженоа", который он покинул совсем недавно.

Ранее он возглавлял сборную Украины, но после окончания Евро-2020 так и не получил предложения о продлении контракта.

Матч между сборными России и Польши состоится в Москве 24 марта. Победитель этой встречи сыграет с сильнейшим в противостоянии команд Швеции и Чехии.