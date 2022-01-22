Карпин не знает, хочет ли Дзюба играть за сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не знает, хочет ли Артем Дзюба играть за национальную команду.

Карпин прокомментировал слова нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, заявившего, что он готов пойти навстречу в вопросе со сборной. Карпин сказал, что не понял этого высказывания и не знает, хочет ли Дзюба играть за сборную.

"Пойти навстречу в вопросе со сборной? Формулировка странная. Он футболист "Зенита", пусть тренируется и играет, а там все видно будет. Просто каждый должен заниматься своим делом", - цитирует Карпина "Матч ТВ".