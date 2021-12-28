Дзюба отреагировал на желание "Зенита" купить нападающего Сергеева

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после появления новости о возможном переходе в клуб форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева разместил в Instagram список самых результативных игроков РПЛ по итогам 2021 года, в котором он занимает первое место.

"Когда говорят, что ты уже не тот", - подписал фото футболист, отметившийся в уходящем году 19-ю голами и 9-ю результативными передачами.

Ранее в "Зените" сообщили о том, что клуб ведет переговоры о покупке форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева, который во вторник проходит в Санкт-Петербурге медосмотр. В прошлом сезоне он забил 40 мячей за самарцев в ФНЛ, установив рекорд лиги.