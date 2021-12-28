Майгуров рассказал, сколько золота смогут взять биатлонисты на Олимпиаде

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о том, какое количество медалей он ожидает от спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.

По словам Майгурова, российским спортсменам по силам завоевать две медали на Играх-2022.

"Все наши спортсмены будут бороться за медали в каждой гонке. Учитывая наши результаты за последнее четырехлетие, я был бы рад двум медалям, одна из которых была бы золотой. Но уверен, что могут выиграть и больше", - приводит его слова ТАСС.

Состав команды на Олимпиаду СБР объявит 17 января. На Играх-2018 мужская и женская сборные России по биатлону остались без медалей.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.