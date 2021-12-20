Кто и где будет готовиться к январским этапам Кубка мира по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определил состав команд на январские этапы Кубка мира. Их возглавят Эдуард Латыпов и Кристина Резцова, завоевавшие на старте в Анси два серебра и бронзу соответственно.

Старший тренер мужской сборной Юрий Каминский отметил, что на Кубке мира остаются те, кто выполнил критерии. Помимо Латыпова, это Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын.

- К ним мы добавим хотя бы на один этап еще двоих, всего семь человек. У нас на Кубке IBU ребята выступают достойно, и мы хотим с прицелом на Олимпиаду проверить всех кандидатов, - цитирует Каминского пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). - Поэтому переводим на Кубок IBU Василия Томшина и заводим на этап в Оберхофе Антона Бабикова и Максима Цветкова. И не забываем о том, что у нас идет решающая борьба за олимпийские квоты.

Михаил Шашилов включил в список шесть спортсменок. Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич выполнили критерии отбора. Валерия Васнецова попала в Кубок мира тренерским решением, а Анастасия Шевченко - по результатам ее выступления на Кубке IBU.

Также в СБР рассказали, где биатлонисты будут готовиться к первым гонкам в новом году. Напомним календарь: этапы Кубка мира примут немецкие Оберхоф (6-9 января) и Рупольдинг (12-16 января), а также итальянская Антерсельва (20-23 января); этапы Кубка IBU пройдут в словенском Брезно-Осрблье (8-9 и 12-15 января) и немецком Арбере (26-30 января).

Женская сборная будет готовиться как раз в Антерсельве. Причем в расширенном составе (плюс Анастасия Гореева). Мужская команда разделится на группы. Группа Юрия Каминского (Латыпов, Серохвостов, Бабиков, Мухамедзянов) будет тренироваться в болгарском Бельмекене, группа Сергея Башкирова (Логинов, Поварницын, Томшин, Цветков) - в австрийском Рамзау, Халили - в итальянском Пассо Лаваце.

После четырех кубковых стартов на счету сборной России три серебра три бронзы. Без побед мы занимаем восьмое место в медальной таблице. Лидируют Норвегия (8-2-6), Швеция (6-3-5), Франция (4-11-5).