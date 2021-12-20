На этапе КМ в Анси биатлонист Латыпов взял серебро в спринте и пасьюте

Этап Кубка мира во французском Анси прошел успешно для сборной России. Новый лидер мужской команды Эдуард Латыпов дважды поднимался на пьедестал почета, выиграв серебряные награды по итогам спринта и гонки преследования. У девушек Кристина Резцова отличилась "бронзой" в масс-старте.

В спринте Латыпов пробежал 10 км, ни разу не промахнувшись на двух огневых рубежах. Россиянин 7,2 сек. уступил ходом олимпийскому чемпиону Йоханнесу Бе. Норвежец тут же включил Эдуарда в список своих основных соперников на Играх-2022 в Пекине, которые стартуют уже через полтора месяца.

В пасьюте Латыпов снова попал на пьедестал, причем подарил болельщикам невероятно зрелищную концовку. Если с победителем все было понятно - француз Кентен Фийон Майе отстрелял на ноль и опередил ближайших преследователей на 16 секунд, то обладателей "серебра" и "бронзы" пришлось определять по фотофинишу. Латыпов оказался быстрее норвежца Ветле Шоста Кристиансен на крошечные 0,1 сек. Причем у Эдуарда два промаха, а соперник был абсолютно точен.

Такую гонку спокойно не смог смотреть даже чемпион мира Антон Шипулин. "Ухххх! Спасибо за эмоции, Эдуард Латыпов! Отличная гонка сегодня, шикарный финиш и мощное выступление на этапе, которое позволяет смотреть в будущее с оптимизмом, - написал Шипулин в своем "Инстаграме". - Эдуард проявил себя настоящим бойцом, проведя идеальный последний круг. Главное - не останавливаться, впереди масс-старт и борьба за лидерство в Кубке мира!".

Латыпов находится в группе лидеров общего зачета Кубка мира. Так что разговоры о желтой майке, в которой на гонках стартует биатлонист, имеющий максимальное число баллов, - не пустой звук.

- Мои амбиции - стараться всегда быть высоко. Если получится взять желтую майку, я буду этому очень рад, - цитирует Латыпова пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU). - Сейчас задача - выступать стабильно, всегда бороться за победу.

Увы, в воскресном 15-километровом масс-старте, где победу праздновал француз Эмильен Жаклен, Латыпов был не столь успешен, как в двух предыдущих гонках - три неразбитых мишени, столько же штрафных кругов и 12-е место в итоговом протоколе. "Серебро" и "бронзу" под занавес этапа заработали француз Кентен Фийон Майе и норвежец Тарье Бе соответственно.

В женской части этапа Кубка мира в Анси у сборной России на ведущих ролях была Кристина Резцова, дочь легендарной Анфисы Резцовой, которая владеет званиями олимпийской чемпионки и в биатлоне, и в лыжных гонках.

Кристина в спринте финишировала пятой, в преследовании - девятой (на восьмой позиции - Светлана Миронова), а вчера в масс-старте наша спорстменка наконец-то доехала и до личного места на пьедестале. Все три призера допустили по две осечки на четырех рубежах, в отчаянном споре за медаль Резцова чуть уступила француженке Жюлье Симон, зато опередила итальянку Доротею Вирер и чешку Джессику Йислову. Победила здесь с отрывом почти в 11 секунд шведка Эльвира Эберг, которая стала сильнейшей также и в субботней гонке преследования.