Биатлонистка Резцова стала третьей на этапе Кубка мира во Франции

Россиянка Кристина Резцова завоевала бронзу в масс-старте на 12,5 км на четвертом этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

Первое место заняла представительница Франции Эльвира Эберг: она преодолела дистанцию за 35 минут 21,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Второй финишировала ее соотечественница Эберг Жюлия Симон (отставание 10,7 секунды, два промаха). В свою очередь Резцова отстала от победительницы на 12,1 секунды и допустила два промаха.

Россию в гонке представляли также Ульяна Нигматуллина (седьмая позиция), Светлана Миронова (18-я) и Ирина Казакевич (29-я).

Добавим, что этап во Франции завершится сегодня мужским масс-стартом на 15 км.