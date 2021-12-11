Лыжник Устюгов стал вторым в спринте на этапе Кубка мира

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в спринте на этапе Кубка мира в Давосе. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.

Главной новостью стало отсутствие в числе участников этой гонки обладателя Кубка мира прошлого сезона Александра Большунова. Россиянин из-за плохого самочувствия был вынужден отказаться от старта.

В итоге победу в финале одержал норвежец Йоханнес Клебо. На финиши за победу с ним сражался россиянин Сергей Устюгов, но уступил результату соперника 0,87 секунды. Бронза досталась французу Ришару Жуве.

Еще четыре россиянина не смогли дойти до финала. Александр Терентьев выбыл из борьбы в полуфинале, а Андрей Ларьков, Денис Филимонов и Иван Якимушкин не преодолели квалификацию.

У женщин в спринте победу одержала шведка Майя Дальквист. Второе место заняла швейцарка Надине Феднрих. Тройку лучших замкнула Анамария Лампич из Словении. Россиянки не смогли пробиться в финал.