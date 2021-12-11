Лыжник Устюгов стал вторым в спринте на этапе Кубка мира

Новости

Львова-Белова поддержала идею создания центров для детей с инвалидностью 18:34
В Москву идет резкое потепление 18:30
В Москве двое детей пострадали при пожаре 18:17
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби 18:04
СМИ: Разведывательный самолет США летал над Донбассом 17:56
На Садовом кольце столкнулись три автомобиля 17:51
Болельщик умер на стадионе после матча "Крылья Советов" - "Рубин" 17:51
Российской певице Мари Gu запретили въезд на Украину 17:48
Захарова прокомментировала планы ЦРУ "сфокусироваться на РФ и КНР" 17:36
Сенатор Климов: Слова премьера Польши про ЕС и Россию на руку США 17:00
Задержан подозреваемый в избиении экс-замминистра энергетики РФ 16:23
Матч ЦСКА - "Арсенал" состоится несмотря на мороз 16:12
В штате Кентукки из-за торнадо могли погибнуть 50 человек 14:43
В Москве "желтый" уровень опасности продлен на 36 часов 14:36
Собянин﻿: Более 4 тысяч предновогодних огней украсили столицу 13:42
Кремль: РФ покрывает 40% потребностей Греции в природном газе 12:51
В России к 2030 году планируют увеличить турпоток до 140 млн человек 12:36
В Москве парковки в новогодние праздники будут бесплатными 12:34
В Болгарии создана парламентская коалиция 12:17
Московское метро могут протянуть за Внуково для "Экспо-2030" 12:11
Прокуратура проверит экстренное возвращение самолета в "Шереметьево" 12:06
"Ленфильм" отреставрирует все фильмы своей "золотой коллекции" 11:57
Видео: Наталия Орейро впервые посетила Россию как гражданка страны 11:41
Кабмин выделил еще 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки 11:21
АТОР: Крым и Абхазия соперничают за второе место по спросу у туристов на Новый год 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка
Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка
11.12.2021 18:28
Рубрика: Спорт

Лыжник Устюгов стал вторым в спринте на этапе Кубка мира

Текст: Максим Домчев
Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в спринте на этапе Кубка мира в Давосе. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.

Главной новостью стало отсутствие в числе участников этой гонки обладателя Кубка мира прошлого сезона Александра Большунова. Россиянин из-за плохого самочувствия был вынужден отказаться от старта.

Фото: instagram.com / fiscrosscountry
Российские лыжницы выиграли эстафету на Кубке мира впервые за 17 лет

В итоге победу в финале одержал норвежец Йоханнес Клебо. На финиши за победу с ним сражался россиянин Сергей Устюгов, но уступил результату соперника 0,87 секунды. Бронза досталась французу Ришару Жуве.

Еще четыре россиянина не смогли дойти до финала. Александр Терентьев выбыл из борьбы в полуфинале, а Андрей Ларьков, Денис Филимонов и Иван Якимушкин не преодолели квалификацию.

У женщин в спринте победу одержала шведка Майя Дальквист. Второе место заняла швейцарка Надине Феднрих. Тройку лучших замкнула Анамария Лампич из Словении. Россиянки не смогли пробиться в финал.

Спорт Виды спорта Зимний спорт