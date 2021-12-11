Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби

В субботу прошла квалификация последнего этапа чемпионата мира "Формулы-1", где решится судьба титула чемпиона мира. Перед этим уик-эндом главные претенденты на победу - голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" и британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" набрали одинаковое количество очков - по 369,5 очка. Пилот из Нидерландов лидирует по большему числу побед.

Именно Ферстаппен и Хэмилтон в квалификации боролись за первое стартовое место. Успех сопутствовал голландцу. В заключительном сегменте он преодолел круг за 1 минуту 22,109 секунды.

Хэмилтон уступил конкуренту 0,371 секунды, третий результат показал пилот "Макларена" Ландо Норрис из Великобритании.

Последние места заняли пилоты команды "Хаас" - немец Мик Шумахер и россиянин Никита Мазепин.

Решающая гонка сезона пройдет в воскресенье, ее старт в 16:00 по московскому времени.