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06.12.2021 21:20
Рубрика: Спорт

Судьба титула решится в последней гонке

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8628)
Этот сезон чемпионата мира в классе "Формула-1" уже можно назвать уникальным. Впервые с 2008 года победители личного и командного зачетов определятся в последней гонке. Причем два претендента на чемпионский титул голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес") начнут финальную гонку с равным количеством очков. Такое в последний раз было вообще в далеком в 1974 году.
Фото: Richard Shotwell/Invision/AP
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Такой расклад стал возможен после первого в истории Гран-при Саудовской Аравии, прошедшего на минувших выходных. Его победителем стал Льюис Хэмилтон, в острой борьбе опередивший Ферстаппена. Апофеозом их борьбы стало столкновение на 37-м круге. Ферстаппен не по правилам обогнал соперника, и голландцу приказали вернуть позицию Хэмилтону: Макс сбросил скорость, но сделал это так резко, что Льюис не успел среагировать и врезался в него сзади. Уже после гонки было решено, что Ферстаппен замедлился слишком сильно. За это голландца оштрафовали на 10 секунд. К счастью, его отрыв от остальных оказался таким большим, что Макс сохранил второе место в гонке.

Естественно, эпизод вызвал неоднозначную реакцию. В "Мерседесе" заявили, что Ферстаппен перешел грань, в "Ред Булле" говорят о двойных стандартах. Так или иначе, перед последним гран-при у Хэмилтона и Ферстаппена по 396,5 очка. А значит, победителем чемпионата станет тот, кто через неделю придет в Абу-Даби (там пройдет финальная гонка) раньше.

Спорт Формула-1