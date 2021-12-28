"Зенит" намерен приобрести форварда "Крыльев Советов" Сергеева

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев находится в Санкт-Петербурге, где проходит медицинский осмотр для возможного перехода в "Зенит". Об этом заявил генеральный директор действующих чемпионов России Александр Медведев.

"Сергеев сейчас проходит медосмотр. Следующим шагом будут переговоры с ним и "Крыльями Советов", - сказал Медведев РИА Новости.

В нынешнем чемпионате страны нападающий провел 18 матчей и отметился шестью забитыми мячами. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Сергееву со стороны московского "Локомотива".

Сергееву 26 лет. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром первенства ФНЛ, забив 40 мячей. Этот результат стал новым рекордом ФНЛ.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что "Зенит" может покинуть Артем Дзюба.