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28.12.2021 22:40
Рубрика: Спорт

Бомбардир "Зенита" Сердар Азмун отказал "Лиону"

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 295(8646)
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун планирует доиграть остаток сезона в питерской команде, сообщают французские СМИ. Иранец не хочет уходить из клуба зимой и потому отказал в январском переходе "Лиону".
В 104 встречах за "Зенит" во всех соревнованиях Сердар Азмун забил 60 мячей. Фото: РИА Новости В 104 встречах за "Зенит" во всех соревнованиях Сердар Азмун забил 60 мячей. Фото: РИА Новости
В 104 встречах за "Зенит" во всех соревнованиях Сердар Азмун забил 60 мячей. Фото: РИА Новости

При этом весьма высока вероятность, что уже летом Азмун сменит обстановку. По информации зарубежной прессы, форвард не захотел продлевать контракт с зенитовцами и намерен попробовать себя в одной из топ-5 европейских лиг.

Фото: REUTERS
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Помимо "Лиона", предложившего Сердару четырехлетнее соглашение, заинтересованность в игроке проявляет "Ньюкасл". Сам Азмун уклончиво отвечает на вопросы о своем будущем. Ничего конкретного не сказал и главный тренер "Зенита" Сергей Семак, который после матча с "Динамо" в середине декабря прокомментировал последние слухи вокруг своего подопечного.

- На сегодняшний день Азмун - наш игрок. Никаких разговоров о том, что он сейчас уйдет, пока нет. Возможно, они будут, мы этого не знаем, - отметил Семак.

Даже если Азмун задержится в Санкт-Петербурге до конца сезона, "Зенит" уже сейчас намерен подписать еще одного нападающего. Главным кандидатом на усиление атакующей мощи питерцев является форвард "Интернасьонала" Юри Алберто. "Сине-бело-голубые" ведут переговоры с бразильским клубом и готовы выложить 20 миллионов евро. Чего хочет сам Алберто - пока неясно. Сначала сообщалось, что он дал добро на трансфер, пообщавшись с Клаудиньо, Малкомом и Дугласом Сантосом, но затем стало известно о желании бразильца перейти в другой клуб. К слову, в завершившемся сезоне Алберто стал лучшим снайпером "Интернасьонала", забив 12 голов в 31 матче.

Азмун намерен отработать свой контракт с питерским клубом, рассчитанный до конца сезона
Тем временем

Полузащитник "Ромы" и сборной Армении Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в "Спартаке", сообщает портал Tuttosport. Согласно сведениям итальянских СМИ, римский клуб не собирается продлевать с Мхитаряном контракт, истекающий следующим летом. Уже с февраля хавбек сможет свободно вести переговоры с потенциальными покупателями, одним из претендентов на Генриха является "Спартак", главным тренером которого недавно стал Паоло Ваноли. Помимо "красно-белых", в приглашении Мхитаряна заинтересованы ряд команд из Италии и Испании.

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