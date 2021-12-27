Роналду вручили приз лучшему бомбардиру в истории

На церемонии вручения наград Globe Soccer Awards португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил приз лучшему бомбардиру в истории.

В понедельник в Дубае проходит вручение наград Globe Soccer Awards. Лучшим футболистом года, по этой версии, стал нападающий сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе, лучшей мужской командой признан победитель Лиги чемпионов - лондонский "Челси".

Получил свою награду и 36-летний португалец Криштиану Роналду. По мнению организаторов премии, он является лучшим бомбардиром в истории футбола. На его счету 802 забитых мяча.

При этом, по версии Международной федерации футбола и Фонда спортивной статистики, пока достижение принадлежит нападающему сборной Чехословакии Йозефу Бицану - 805 мячей. Впрочем, после зимнего перерыва Роналду довольно быстро догонит и опередит нынешнего рекордсмена.

Награда лучшему тренеру года досталась Роберто Манчини, который возглавляет сборную Италии. Команда выиграла Евро-2020, но при этом в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года не смогла пройти напрямую, отправившись в стыковые матчи.