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27.12.2021 20:42
Рубрика: Спорт

Роналду вручили приз лучшему бомбардиру в истории

Текст: Максим Домчев

На церемонии вручения наград Globe Soccer Awards португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил приз лучшему бомбардиру в истории.

Фото: Christophe Ena/AP
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В понедельник в Дубае проходит вручение наград Globe Soccer Awards. Лучшим футболистом года, по этой версии, стал нападающий сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе, лучшей мужской командой признан победитель Лиги чемпионов - лондонский "Челси".

Получил свою награду и 36-летний португалец Криштиану Роналду. По мнению организаторов премии, он является лучшим бомбардиром в истории футбола. На его счету 802 забитых мяча.

При этом, по версии Международной федерации футбола и Фонда спортивной статистики, пока достижение принадлежит нападающему сборной Чехословакии Йозефу Бицану - 805 мячей. Впрочем, после зимнего перерыва Роналду довольно быстро догонит и опередит нынешнего рекордсмена.

Награда лучшему тренеру года досталась Роберто Манчини, который возглавляет сборную Италии. Команда выиграла Евро-2020, но при этом в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года не смогла пройти напрямую, отправившись в стыковые матчи.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Криштиану Роналду