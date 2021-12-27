Составлен список рекордов Месси в этом году

Известный портал Sportskeeda составил список рекордов, установленных футболистом "ПСЖ" Лионелем Месси в 2021 году. В список попали пять достижений легендарного аргентинца.

В конце июня Месси стал рекордсменом сборной Аргентины по количеству проведенных матчей: на данный момент в его активе 158 встреч в составе национальной команды, с которой Лионель стал обладателем Кубка Америки. Кроме того, Месси обошел великого бразильца Пеле по голам за южноамериканские сборные - оформив хет-трик в поединке отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Боливии, форвард "ПСЖ" записал в свой актив 80-й мяч.

Два достижения Месси установил в связи с победой в номинации "Золотой мяч". Он стал первым футболистом, выигравшим этот приз семь раз. В этом году аргентинец опередил в голосовании Роберта Левандоски ("Бавария") и Жоржиньо ("Челси"). Также Лионель - первый футболист, завоевавший эту награду за три отдельных десятилетия. Месси взял первый "Золотой мяч" в 2009 году в возрасте 22 лет и свою седьмую награду в возрасте 34 лет в 2021 году, завоевав "ЗМ" в 2000-х, 2010-х и 2020-х годах.

Наконец, Месси забил большинство голов в одной лиге, обойдя по этому показателю Пеле. Трехкратный чемпион мира отличился 469 раз в бразильском чемпионате. В уходящем году Лионель превзошел это достижение, забив 474-й гол за "Барселону" в испанской Примере в период с 2005 по 2021 год.

Но что интересно - после перехода в "ПСЖ" минувшим летом Месси забил лишь один мяч во французском первенстве. Он не сумел отличиться ни в одном из восьми выездных матчей парижан в сезоне. Это повторение его худшей серии в карьере - с сентября 2006 года по март 2007-го Месси восемь гостевых игр подряд не забивал за "Барселону".

- Лео набирает форму и в той же Лиге чемпионов он показал высочайший класс. Вспомните его голы в ворота "Манчестер Сити", "Лейпцига". В случае с такими футболистами, как Месси, их уровень сокращает время, необходимое для акклиматизации. Он будет играть одинаково здорово и во Франции, и в Испании, и в Японии, и на Мадагаскаре. Его стиль основан на работе с мячом, на понимании игры, на поиске слабостей у соперника, - отметил одноклубник Месси Андер Эррера.