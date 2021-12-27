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27.12.2021 23:30
Рубрика: Спорт

Французского нападающего "ПСЖ" Мбаппе признали лучшим игроком года

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 295(8646)
Форвард сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе получил приз лучшему игроку года на церемонии Globe Soccer Awards в Эмиратах. Мбаппе впервые стал обладателем этой награды.
Уже следующим летом Мбаппе может сменить клуб - француз близок к переходу из "ПСЖ" в "Реал". Фото: REUTERS Уже следующим летом Мбаппе может сменить клуб - француз близок к переходу из "ПСЖ" в "Реал". Фото: REUTERS
Уже следующим летом Мбаппе может сменить клуб - француз близок к переходу из "ПСЖ" в "Реал". Фото: REUTERS

В последнее время имя Килиана буквально не сходит с первых страниц зарубежных СМИ. Причина здесь не только в игре, но и в возможном, как многим кажется, неизбежном, трансфере в мадридский "Реал". Буквально за несколько часов до награждения в Дубае в испанской прессе появилась информация, согласно которой "королевский клуб" объявит о переходе Мбаппе после встреч с "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов - в марте.

Фото: Getty Images
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- Это особенная ситуация. Мы говорим о лучшем игроке мира - Мбаппе. Мы бы хотели, чтобы он остался, но надо уважать его позицию. В 22, почти в 23 года Килиан невероятно зрел. "ПСЖ" сделает все возможное, дабы сохранить его, однако не все так просто, - признался недавно спортивный директор парижан Леонардо.

Все прекрасно понимают, что если Килиан и дальше так будет прогрессировать, то "Золотой мяч" от него никуда не денется. Ну а пока Мбаппе может довольствоваться призом от Globe Soccer Awards (церемония награждения проходит ежегодно в Дубае). По итогам голосования француз опередил партнера по "ПСЖ", обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси, Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Роберта Левандовски ("Бавария"), Мохаммеда Салаха ("Ливерпуль") и Карима Бензема ("Реал").

Разумеется, не могли остаться без призов представители чемпионов Европы - итальянцев. Лучшим защитником был признан игрок "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, опередивший в голосовании своего закадычного друга и одноклубника Джорджо Кьеллини, а также англичанина Трента Александер-Арнольда ("Ливерпуль"), португальца Рубена Диаша ("Манчестер Сити"), испанца Сезара Аспиликуэту ("Челси") и футболиста немецкой национальной команды Антонио Рюдигера ("Челси").

- Победив на чемпионате Европы, мы стали легендами. Финал на "Уэмбли" был самым ярким моментом уходящего года. После невероятного лета 2021 года в марте Италия должна решить следующую задачу - выйти на первенство планеты, - отметил Бонуччи.

51 гол забил в уходящем году Мбаппе. Лучше показатели только у Роберта Левандовски - 69 мячей

Логично, что приз сильнейшему тренеру достался Роберто Манчини - тренеру сборной Италии. Сильнейшим клубом признали победителя Лиги чемпионов "Челси", а лучшим бомбардиром всех времен - Роналду. При этом в уходящем году форвард "Манчестер Юнайтед" забил 46 мячей, что намного меньше, чем у того же Левандовски (69 голов).

Соперники

В стане соперника сборной России по стыковому матчу чемпионата мира-2022 прогремел скандал: за два месяца до решающих баталий за право участия в первенстве планеты польскую команду покинул ее главный тренер Паулу Соуза. Специалист подписал контракт на 2,5 года с бразильским клубом "Фламенго" и привезет с собой туда всех шестерых помощников. Решение Соузы об уходе вызвало бурю негодования среди поляков. "Это крайне безответственное поведение, не соответствующее прежним заявлениям Соузы", - считает президент польского футбольного союза (ПФС) Цезари Кулеша. "Этот тренер поставил деньги выше порядочности и принципов, вероятно, лишившись ощущения реальности", - уверен почетный глава ПФС Збигнев Бонек. Напомним, что матч Россия - Польша пройдет в столичных "Лужниках" 24 марта.

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