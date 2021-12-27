Тренер польской сборной по футболу со скандалом хочет покинуть команду

Действующий наставник "красно-белых" Паулу Соуза всего за два месяца до решающих встреч национальной команды решил покинуть ее. По последним данным, 51-летний специалист согласился возглавить "Фламенго". Бразильский клуб предложил Соузе большую зарплату и договор на 2,5 года. К слову, еще одним претендентом на эту должность считался экс-рулевой московского "Спартака" Руй Витория.

Именно с Польшей российская команда сыграет в стыковом матче первенства планеты 24 марта

Решение Соузы об одностороннем расторжении контракта со сборной Польши спровоцировало гневную реакцию с обратной стороны. Так, президент федерации футбола этой страны Цезари Кулеша заявил, что португалец "поступает крайне безответственно". "Соуза сообщил мне о желании прекратить сотрудничество из-за варианта с другой командой. Это крайне возмутительно", - отметил Кулеша.

Мало у кого есть сомнения, что Соуза добьется своего и уедет в Бразилию. А это означает, что полякам в спешном порядке придется искать другого человека, который подготовит Роберта Левандовски и компанию к матчу с Россией 22 марта в "Лужниках".

Кто может стать преемником Соузы - пока сказать трудно. Возможно, поляки захотят вернуть Ежи Бженчека, который вывел сборную на чемпионат Европы-2020, но неожиданно был отправлен в отставку в январе этого года. Польские СМИ тогда сообщали, что одной из причин увольнения Бженчека стали разногласия с главной звездой сборной - Левандовски.

Тем временем

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук может сменить клуб в январское трансферное окно. По информации журналиста Альфредо Педуллы, сразу несколько команд заинтересованы в приглашении 26-летнего хавбека. Помимо "Дженоа" и "Вероны", подписать Миранчука хотят еще два иностранных клуба, названия которых, впрочем, не уточняются. Тем не менее сам Алексей намерен остаться в Италии. Весьма высока вероятность, что россиянин продолжит карьеру в "Вероне", которая опережает генуэзцев в борьбе за игрока. Сама "Аталанта" рассчитывает отдать Миранчука в аренду с последующим правом выкупа.