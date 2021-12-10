Сборная России сыграет с Польшей в "Лужниках"

Сборная России по футболу сыграет в полуфинале стыковых встреч за право выхода на чемпионат мира-2022 против Польши в столичных "Лужниках", сообщает Twitter-аккаунт национальной команды.

Игра с поляками запланирована на 24 марта. В случае победы подопечные Валерия Карпина встретятся с триумфатором пары Швеция - Чехия. Этот поединок также будет домашним и пройдет в "Лужниках".

В квалификации чемпионата мира российская сборная финишировала на втором месте в группе, упустив лидерство в последнем туре из-за поражения от хорватов (0:1) в Сплите.