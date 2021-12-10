Болельщиков "Локомотива" вывели со стадиона во время матча с "Марселем"

Фанатов московского "Локомотива" вывели с арены "Велодром" спустя 15 минут после начала матча группового этапа Лиги Европы против "Марселя", информирует championat.com.

Сообщается, что на трибунах присутствовали 14 болельщиков "красно-зеленых". Уже во время игры к ним подошли полицейские, обыскали их и попросили последовать за ними.

Перед матчем французы разослали документ поклонникам "Локомотива", согласно которому в день встречи им было запрещено появляться в окрестностях стадиона. Фанатам российского клуба может грозить задержание.