"Спартак" опубликовал видео из раздевалки после победы над "Легией"

В Twitter-аккаунте московского "Спартака" появилось видео из раздевалки после выездной победы над польской "Легией" (1:0), благодаря которой "красно-белые" вышли в плей-офф Лиги Европы.

На записи защитники Самуэль Жиго и Георгий Джикия кричат "Спартак"! Ауф!", после чего им подпевает вся раздевалка.

Напомним, что единственный мяч в этой встрече забил Зелимхан Бакаев, а уже на 98-й минуте голкипер спартаковцев Александр Селихов отразил пенальти, назначенный за фол Жиго.