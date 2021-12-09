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09.12.2021 23:28
Рубрика: Спорт

"Спартак" опубликовал видео из раздевалки после победы над "Легией"

Текст: Артур Нанян

В Twitter-аккаунте московского "Спартака" появилось видео из раздевалки после выездной победы над польской "Легией" (1:0), благодаря которой "красно-белые" вышли в плей-офф Лиги Европы.

Фото: Luis Vieira/AP
Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов

На записи защитники Самуэль Жиго и Георгий Джикия кричат "Спартак"! Ауф!", после чего им подпевает вся раздевалка.

Напомним, что единственный мяч в этой встрече забил Зелимхан Бакаев, а уже на 98-й минуте голкипер спартаковцев Александр Селихов отразил пенальти, назначенный за фол Жиго.

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