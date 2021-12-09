"Спартак" опубликовал видео из раздевалки после победы над "Легией"

СПАРТАК! АУФ!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
МОСКВА! АУФ!
СПАРТАК МОСКВА! АУФ! АУФ! АУФ! pic.twitter.com/uWeNJk7xub
В Twitter-аккаунте московского "Спартака" появилось видео из раздевалки после выездной победы над польской "Легией" (1:0), благодаря которой "красно-белые" вышли в плей-офф Лиги Европы.
На записи защитники Самуэль Жиго и Георгий Джикия кричат "Спартак"! Ауф!", после чего им подпевает вся раздевалка.
Напомним, что единственный мяч в этой встрече забил Зелимхан Бакаев, а уже на 98-й минуте голкипер спартаковцев Александр Селихов отразил пенальти, назначенный за фол Жиго.