Источник: Ваноли возглавит "Спартак" в ближайшее время

Итальянский специалист Паоло Ваноли станет главным тренером московского "Спартака" в ближайшее время.

Об этом сообщил журналист Sport Italia Джанлуиджи Лонгари в Twitter. По его данным, Ваноли станет наставником красно-белых в самое ближайшее время. Ранее Ваноли был ассистентом Антонио Конте в сборной Италии, а также в "Челси" и "Интере".

Во вторник стало известно, что "Спартак" договаривается с юристами португальца Руя Витории о расторжении договора.

Также на пост спортивного директора "Спартака" придет еще один специалист из Италии - Лука Каттани.

"Спартак" завершил осеннюю часть сезона на девятом месте в РПЛ, но в Лиге Европы сумел выйти в 1/8 финала Лиги Европы.