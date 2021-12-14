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Рубрика: Спорт

СМИ: "Спартак" принял решение уволить Виторию

Текст: Максим Домчев
Руководство московского "Спартака" приняло решение уволить главного тренера команды португальца Рую Виторию. Официально о его отставке будет объявлено в среду.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Спартак" проводит переговоры с юристами португальского специалиста об условиях разрыва контракта.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Джикия выступил с резким заявлением после поражения "Спартака" от "Сочи"

После осенней части чемпионата России "Спартак" под руководством Витории занимает лишь девятое место. В последнем матче "красно-белые" потерпели крупное поражение от "Сочи" - 0:3. При этом в Лиге Европы команда заняла первое место в группе и прошла в 1/8 финала.

По данным СМИ, следующим главным тренером команды станет итальянец Паоло Ваноли. Он известен по работе ассистентом Антонио Конте.

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