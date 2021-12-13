"Спартак" в большинстве разгромно проиграл "Сочи" в РПЛ

В понедельник вечером в матче 18-го тура РПЛ на олимпийской арене "Фишт" ФК "Сочи" переиграл московский "Спартак" - 3:0 (1:0). "Красно-белые" почти полчаса играли в большинстве. Победа позволила южанам набрать 31 очко и выйти на третье место в первенстве России перед зимним перерывом. Московский клуб, имея 23 балла, остался на девятой позиции.

Заключительный поединок чемпионата России перед долгими зимними каникулами выглядел весьма интригующим. "Барсы" в случае победы набирают 31 очко, одним махом перепрыгивают в турнирной таблице через "Краснодар" и ЦСКА, обосновавшись до возобновления турнира на третьем третье место.

Что касается "красно-белых", то даже виктория не могла позволить им подняться выше занимаемой сегодня девятой позиции. Однако в этом случае они набирают 26 баллов и совсем близко подбираются к лидерам. В этом случае весной они получат возможность оперативно исправить ситуацию.

"Спартак" прилетел в южный курортный город после эпического по напряжению противостояния в Варшаве в Лиге Европы против "Легии", завершившегося отражением Александром Селиховым пенальти в уже добавленное судьей время. После победы в столице Польши, позволившей московскому клубу пройти в 1/8 еврокубка, пошли разговоры о том, что португальский наставник "Спартака" Руй Витория, которого уже все дружно уже отправили в отставку, может остаться в клубе.

Но об этом точно станет известно, судя по всему, только в самое ближайшее время. Ну, а пока соперникам предстоял напряженный поединок в РПЛ.

Команды вышли на поле в таких составах. "Сочи": Адамов, Родриго, Юрганов, Прохин, Терехов, Заика, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Артур Юсупов, Барсов.

"Спартак": Селихов, Ломовицкий, Джикия, Жиго, Кофрие, Умяров, Зобнин, Мозес, Промес, Игнатов, Бакаев.

Обращает на себя внимание первый за многие последние месяцы выход в основе сочинцев бразильца с российским паспортом Жоаозиньо и отсутствие ключевого бомбардира Матео Кассьеры, получившего обидную травму прямо во время предматчевой разминки.

У гостей из-за дисквалификации пропускали встречу два очень важных футболиста - главный бомбардир Александр Соболев и левый защитник Айртон.

А еще выяснилось, что "Сочи" и "Спартак" проводят первый в истории отечественного футбола матч с елкой на футбольном поле. Как рассказали в пресс-службе арены "Фишт", она нанесена в виде рисунка на газоне, причем без капли краски. Изображение - это результат отражения света от листа травы, расположенного под определенным углом. Сотрудники стадиона прикатали газон особым способом с помощью газонокосилки и щеток…

Хозяева, обычно против примерно равного по классу соперника предпочитающие действовать "вторым номером", на сей раз сразу пошли вперед.

Впрочем, оппонент в обороне в дебюте действовал весьма строго, позволяя южанам лишь обстреливать свои ворота издали. Особой угрозы они не несли до тех пор, пока мяч после удара Жоаозиньо со штрафного метров с двадцати мяч не попал в локоть Михаила Игнатова.

Главный судья Сергей Иванов сначала нарушения не зафиксировал, но ВАР предложил ему просмотреть момент на видеомониторе, а затем арбитр указал на "точку" и показал спартаковцу "горчичник". Кристиан Нобоа с пенальти сильно пробил по центру, а голкипер, как и Варшаве, бросился в правый от себя угол - 1:0, 28-я минута.

Понятно, гости ожидаемо бросились исправлять ситуацию, и Самюэль Жиго тут же едва не замкнул скидку от Георгия Джикии, немного не дотянувшись головой до мяча, находясь в трех метрах от ворот. Затем последовали еще несколько довольно опасных угловых, пара острых прострелов с левого фланга и хлесткий удар Квинси Промеса со штрафного. Однако "барсы" сумели отбиться и ушли не перерыв, ведя в счете.

В дебюте второй половины "красно-белые" продолжили осаду штрафной хозяев, которые временами уходили в глухую оборону. Кстати, в перерыве главный тренер "Сочи" Владимир Федотов, словно предвидя подобное развитие событий, заменил Данилу Прохина (к тому же футболист молодежной сборной России уже обзавелся желтой карточкой) на опытного и хорошо играющего головой аргентинского центрального защитника Эмануэля Мамману.

При этом редкий выпад "барсов" вполне мог оказаться результативным, но Барсов на 56-й минуте с угла вратарской запустил мяч высоко над перекладиной.

"Спартак" тем временем усилил давление, заставив хозяев очень быстро получить еще три "горчичника". А затем южане и вовсе остались в меньшинстве - Кристиан Нобоа зачем-то в самом центре грубо в центре поля наступил на пятку Промеса и получил прямую красную карточку.

После этого "Сочи" уже всеми оставшимися силами окопался в собственной штрафной, отчаянно отбиваясь от накатывающих волна за волной спартаковских атак и бесконечных угловых (их число к середине второго тайма приблизилось к полутора десяткам). Голкипер южан Денис Адамов отразил сильнейший выстрел Джикии издали, удар головой Романа Зобнина из центра штрафной, довольно уверенно действовал на выходе. А на 80-й минуте уже Жиго сам не попал в ворота метров с семи.

Зато Ивелин Попов не промахнулся с близкого расстояния, использовав классную передачу Кирилла Заики - 2:0, 89-я минута. А уже в добавленное время Максимилиано Кофрие нарушил правила в штрафной, и Артур Юсупов с пенальти забил третий мяч - 3:0, 90+6-я минута.