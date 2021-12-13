Польская полиция предотвратила нападение на болельщиков "Спартака"

Полиция польского города Лодзь предотвратила нападение на болельщиков московского "Спартака" после матча Лиги Европы с "Легией", который прошел в Варшаве 9 декабря.

Как стало известно, более ста человек поджидали поклонников российского клуба в Згежском районе. Об этом сообщили в полиции города Лодзь.

"Полицейские заметили более сотни хулиганов, которые собрались в районе автострады, где, скорее всего, ждали, когда возвращающиеся с матча в Варшаве болельщики проедут мимо", - приводит слова пресс-службы полиции города Лодзь ТАСС.

В итоге столкновение удалось предотвратить. Сообщается, что всего были обнаружены 37 автомобилей и 138 человек. В ходе досмотра транспорта были изъяты различные предметы, в том числе мачете.

В итоге на некоторых из собравшихся был наложен штраф в размере около трех тысяч долларов.

Матч "Легия" - "Спартак" завершился победой российского клуба со счетом 1:0, что позволило красно-белым занять первое место в группе и напрямую выйти в 1/8 финала турнира.