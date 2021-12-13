Польская полиция предотвратила нападение на болельщиков "Спартака"

Новости

"Яндекс" хочет запретить индексацию сайтов с пиратским контентом в поиске 15:14
В Москве пациент напал на врача в стоматологии 15:07
ЦОДД рекомендует водителям в Москве отложить поездки на личном транспорте 14:57
В СК считают, что в Серпухове молодой человек пытался свести счеты с жизнью 14:56
В Минске оценили перспективы углубления интеграции с Россией 14:56
Песков дал оценку идее Зеленского про прямые переговоры с Путиным 14:48
Путин отметил усиленную роль Конституционного суда 14:44
Дело о гибели в бассейне Софьи Конкиной рассмотрит Пресненский суд 14:36
Лукашенко назвал условия для перекрытия транзита газа в Европу 14:35
В Кремле призвали не забегать вперед относительно сертификации "СП-2" 14:32
Хоккеист "Салавата Юлаева" Хохряков дисквалифицирован на четыре матча 14:27
Песков подтвердил готовность Путина встретиться с Сокуровым 14:22
Песков: РФ надеется, что ничто не помешает исполнять обязательства по газовым контрактам 14:18
Яровая предложила автоматически оформлять инвалидность при неизлечимых болезнях 14:15
Под Калининградом корабли Балтфлота отработали отражение авианалета 14:09
ЦИК: На президентских выборах в Приднестровье победу одержал Вадим Красносельский 14:05
Лукашенко: Союз Беларуси и России станет более мощным, чем ЕС 14:00
Путин встретится с Лукашенко до Нового года 13:59
Лукашенко: Евросоюз не желает вести переговоры по миграционному кризису 13:40
Регионы в целом поддерживают проект о введении QR-кодов в общественных местах 13:27
Глава Минздрава рассказал о состоянии россиян, заразившихся "омикроном" 13:26
ГИБДД Москвы предупредила водителей об опасном тумане 12:53
Вышел трейлер фильма "Орел и решка" 12:48
Законопроект о QR-кодах на транспорте будет дорабатываться 12:36
В Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве со страховыми выплатами 12:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
13.12.2021 14:06
Рубрика: В мире

Польская полиция предотвратила нападение на болельщиков "Спартака"

Текст: Максим Домчев
Полиция польского города Лодзь предотвратила нападение на болельщиков московского "Спартака" после матча Лиги Европы с "Легией", который прошел в Варшаве 9 декабря.
Фото: Wojtek RADWANSKI / AFP Фото: Wojtek RADWANSKI / AFP
Фото: Wojtek RADWANSKI / AFP

Как стало известно, более ста человек поджидали поклонников российского клуба в Згежском районе. Об этом сообщили в полиции города Лодзь.

Фото: Александр Ступников/РИА Новости
"Спартак" опубликовал видео из раздевалки после победы над "Легией"

"Полицейские заметили более сотни хулиганов, которые собрались в районе автострады, где, скорее всего, ждали, когда возвращающиеся с матча в Варшаве болельщики проедут мимо", - приводит слова пресс-службы полиции города Лодзь ТАСС.

В итоге столкновение удалось предотвратить. Сообщается, что всего были обнаружены 37 автомобилей и 138 человек. В ходе досмотра транспорта были изъяты различные предметы, в том числе мачете.

В итоге на некоторых из собравшихся был наложен штраф в размере около трех тысяч долларов.

Матч "Легия" - "Спартак" завершился победой российского клуба со счетом 1:0, что позволило красно-белым занять первое место в группе и напрямую выйти в 1/8 финала турнира.

В мире Европа Польша Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Лига Европы 2021/2022