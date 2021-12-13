СМИ: Руй Витория может сохранить пост главного тренера "Спартака"

Результаты "Спартака" в еврокубках, а именно первое место в группе в Лиге Европы, убедили руководство московского футбольного клуба в том, что нынешний главный тренер Руй Витория способен добиваться высоких результатов. Португалец может продолжить работу с командой после зимней паузы. Об этом сообщает "Матч ТВ".

При этом менеджмент "красно-белых" рассчитывает на то, что в понедельник "Спартак" обыграет "Сочи" и уйдет на зимнюю паузу с небольшим отставанием от лидеров в чемпионате России. Пока москвичи занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 17 матчах.

Ранее в СМИ сообщалось, что Виторию уволят зимой, а его место займет итальянец Паоло Ваноли.