Тренер "Спартака" Витория отреагировал на слухи о своей отставке

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория ответил на вопрос о возможном уходе из стана "красно-белых".

В последнее время в СМИ все чаще муссируются слухи о скорой отставке португальца. При этом спартаковцы именно под руководством Витории заняли первое место в группе Лиги Европы, в которой также выступали такие команды как "Наполи" и "Лестер".

"Сейчас наша задача - подготовиться к "Сочи" и сделать все возможное ради победы. Что касается вопроса о моем уходе, то я продолжу действовать честно и профессионально", - отметил Витория после победы над "Легией" (1:0), благодаря которой "красно-белые" пробились в плей-офф Лиги Европы. "Ничто не отвлечет меня от предстоящего матча. По поводу встреч и всего остального вы знаете лучше меня. Но еще раз подчеркну, что буду честен перед "Спартаком". Буду работать профессионально и лояльно".

Напоследок Витория поздравил всех своих игроков, а также тех, кто помог ему пройти через этот непростой период.

"Футболисты понимали требования нашего тренерского штаба. Это был достаточно тяжелый период, мы отыграли 26 матчей до декабря. Даже несмотря на все проблемы - травмы, карточки, хочу поздравить всех. И отдельно отмечу тех, кто помог прийти к этому успеху. Они поймут, к кому я обращаюсь", - подытожил португалец.

По неофициальным данным, на следующей неделе "Спартак" объявит об увольнении Витории и назначит на его место бывшего помощника известного итальянского тренера Антонио Конте - Паоло Ваноли.