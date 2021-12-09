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09.12.2021 23:34
Рубрика: Спорт

"Зенит" потерпел третье подряд поражение в Евролиге

Текст: Максим Домчев
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

"Зенит" в матче Евролиги уступил на своей площадке турецкому "Фенербахче" со счетом 80:86. Эта неудача стала для российского клуба третьей подряд в этом турнире.

Фото: eurocupbasketball.com
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Первая четверть прошла в равной борьбе, но "Зенит" все же сумел завершить ее с преимуществом в два очка. При этом у гостей 15 из 16 набранных очков оказались на счету Яна Веселы.

Вторая десятиминутка не сулила хозяевам серьезных проблем. В концовке они вели 41:33, но на перерыв "Зенит" ушел, ведя всего одно очко - 41:40. Третья четверть завершилась с ничейным счетом 21:21. Увы, в заключительном игровом отрезке гости сумели вырвать победу - 86:80.

Самым результативным игроком встречи стал Веселы - 32 очка, у "Зенита" 19 очков набрал Джордан Лойд.

"В первые 20 минут матча мы контролировали игру, но на последней минуте второй четверти допустили две потери мяча, после которых оба раза соперники ушли в быстрый отрыв. Мы играли лучше в первой половине матча, чем это показывал счёт. Думаю, вполне могли уйти в раздевалку с преимуществом в +8. Во второй половине матча было сложно - в последней части игры мы вновь допустили потери. Также хочу отметить, что нам немного не везёт - Фрэнкэмп и Лойд получили повреждения в конце встречи. У нас были шансы выиграть, но это оказалось невозможным. Тем более, сегодня мы допустили 17 потерь мяча и не смогли контролировать Яна Веселы, который набрал 32 очка", - сказал после матча наставник "Зенита" Хавьер Паскуаль.

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