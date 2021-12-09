"Локомотив-Кубань" одержал волевую победу над "Тренто" в Кубке Европы

Новости

Захарова: ЕС подключился к процессу милитаризации Украины 18:09
Аналитики дали прогноз по цене нефти в 2022 году 18:09
Роспотребназдор в Туле предупредил о мошенничестве от его имени 18:06
Госдума определила порядок работы в весеннюю сессию 18:00
Москва встала в девятибалльных пробках 17:56
Москалькова: Нельзя допустить неприязни или насилия на почве вакцинации 17:49
ГД одобрила проект о данных, передаваемых оператором правоохранителям 17:47
Первый случай штамма "омикрон" выявлен на Кубе 17:44
Захарова: Москва открыта для диалога с новым правительством ФРГ 17:41
Путин поддержал идею разработки указаний ЦБ для банков по работе с НКО 17:39
С Полонского взыщут долг в пользу коммунальщиков за 2 года 17:35
Под Псковом летчик ВКС РФ посадил самолет с отказавшим двигателем 17:32
"Листвяжная" завершила единовременные выплаты семьям погибших 17:32
Москалькова сообщила о росте числа жалоб от соотечественников за рубежом 17:30
Суд признал законным решение о сроке запрета въезда в РФ Мирзализаде 17:25
Власти выделят дополнительные средства на оплату адвокатов по назначению 17:18
Письмо Наполеона I продадут на аукционе 17:13
КДК РФС оставил в силе красную карточку Соболева 17:12
В Петербурге под домашний арест отправили жену совладельца "Рив Гоша" 17:04
Бывшему председателю думы Чукотки СК предъявил обвинение 17:03
Госдума увеличила оплату труда помощников депутатов и сенаторов 16:55
Спустя десять лет судье из Краснодарского края предъявили обвинение 16:54
Генштаб: Учение "Запад-2022" пройдет в сентябре будущего года 16:54
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую часть России вернется тепло 16:34
Путин: Засаживать человека под следствием за решетку - часто неоправданно 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 17:15
Рубрика: Спорт

"Локомотив-Кубань" одержал волевую победу над "Тренто" в Кубке Европы

Текст: Илья Соболев
Краснодарский "Локомотив-Кубань" - единственный клуб, представляющий Россию в сезоне-2021/2022 Еврокубка. Получается вполне достойно. "Железнодорожники" одержали в регулярном чемпионате уже пятую победу в шести матчах, одолев на своем паркете итальянский "Тренто" - 97:95.
Даже в сложном матче с "Тренто" для молодого Захара Ведищева (No 33) нашлось игровое время. Фото: eurocupbasketball.com

В гости к кубанцам пожаловал на текущий момент один из аутсайдеров турнира, но уровень Еврокубка таков, что огрызнуться здесь может любой. "Тренто" это наглядно показал. Итальянцы вели игру в трех четвертях из четырех, а в четвертой четверти их преимущество достигло 13 очков. Но тут более классная команда, коей является "Локомотив", показала еще и характер. За семь минут до конца основного времени краснодарцам удался впечатляющий рывок - 27:12.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
УНИКС и "Зенит" проиграли в Евролиге

У этой победы несколько героев. Джонатан Мотли набрал 33 очка и стал самым результативным игроком матча, но в последней четверти больше сверкали другие. Так, трехочковый Станислава Ильницкого позволил "Локомотиву-Кубани" впервые за долгое время сравнять счет. А перехват Дариуса Томпсона не позволил "Тренто" провести спасительную атаку на последних секундах матча. Но основной вклад в успех внес, конечно, Эррик Макколлум. В четвертой 10-минутке он набрал 15 очков (всего 27) и сделал четыре передачи (всего 13). Впрочем, сам Эррик ключом к победе назвал не себя, а командную игру в защите.

- Решающую роль в матче сыграла защита, - подчеркнул Макколлум. - В заключительной четверти смогли добавить агрессии в обороне. Что касается меня лично, то в первой половине я совсем не мог забросить мяч в корзину. Этим сильно подводил команду, ведь лидер должен выходить, забивать и тем самым вести за собой партнеров. После перерыва помогли правильный настрой и решимость - бросок пошел. Но в одиночку такие матчи не выигрывают. Мы сыграли как команда, свой вклад в успех внес каждый.

С игроком согласился и наставник "Локо" Евгений Пашутин.

- Это командная победа, с чем я поздравляю игроков и болельщиков, которые верили в команду на протяжении всего матча. Это был очень сложный, но такой важный с точки зрения построения командной химии поединок. Дотерпели, дожали концовку. Игроки в нужный момент показали характер, волю, желание победить.

После шести туров краснодарцы возглавляют группу "А" вместе с белградским "Партизаном", у которого также пять побед при одном поражении.

Несмотря на то что решающую роль в яркой победе над "Тренто" сыграли иностранцы, близок тот час, когда первыми скрипками в "Локомотиве-Кубани" станут российские игроки. Молодые парни вроде Захара Ведищева и Андрея Мартюка уже стали важной частью команды, а вообще воспитание талантов в "Локо" поставлено на поток. Тот факт, что краснодарец Данил Шеянов признан самым ценным игроком ноября в молодежной Единой лиге, тому подтверждение.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Сборная России с побед стартовала в квалификации Кубка мира по баскетболу

- Иностранцы приезжают и уезжают. Максимум год, два, три - больше они не задерживаются в одной команде. Надо воспитывать своих игроков, у нас дефицит российских баскетболистов высокого уровня. То, что делают "Локомотив-Кубань" и лично президент клуба Андрей Владимирович Ведищев, - это большое дело. Да, это большой труд, это непростой долгий путь, но уже сейчас мы видим результаты этой работы, - подчеркнула гендиректор Единой лиги Илона Корстин.

Между тем в главном клубном турнире Старого Света Евролиге пришло время поностальгировать. В субботу в Каунасе "Жальгирис" примет московский ЦСКА. Правда, участники классического противостояния подходят к очной встрече с разным багажом. Армейцы преодолели кризис и идут в "регулярке" шестыми, а "Жальгирис" замыкает таблицу. Но легко москвичам в Каунасе не будет.

Где будем смотреть

10 декабря, пятница "Матч ТВ"

20.55. "Жальгирис" - ЦСКА. Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол