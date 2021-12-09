"Локомотив-Кубань" одержал волевую победу над "Тренто" в Кубке Европы

Краснодарский "Локомотив-Кубань" - единственный клуб, представляющий Россию в сезоне-2021/2022 Еврокубка. Получается вполне достойно. "Железнодорожники" одержали в регулярном чемпионате уже пятую победу в шести матчах, одолев на своем паркете итальянский "Тренто" - 97:95.

Даже в сложном матче с "Тренто" для молодого Захара Ведищева (No 33) нашлось игровое время. Фото: eurocupbasketball.com

В гости к кубанцам пожаловал на текущий момент один из аутсайдеров турнира, но уровень Еврокубка таков, что огрызнуться здесь может любой. "Тренто" это наглядно показал. Итальянцы вели игру в трех четвертях из четырех, а в четвертой четверти их преимущество достигло 13 очков. Но тут более классная команда, коей является "Локомотив", показала еще и характер. За семь минут до конца основного времени краснодарцам удался впечатляющий рывок - 27:12.

У этой победы несколько героев. Джонатан Мотли набрал 33 очка и стал самым результативным игроком матча, но в последней четверти больше сверкали другие. Так, трехочковый Станислава Ильницкого позволил "Локомотиву-Кубани" впервые за долгое время сравнять счет. А перехват Дариуса Томпсона не позволил "Тренто" провести спасительную атаку на последних секундах матча. Но основной вклад в успех внес, конечно, Эррик Макколлум. В четвертой 10-минутке он набрал 15 очков (всего 27) и сделал четыре передачи (всего 13). Впрочем, сам Эррик ключом к победе назвал не себя, а командную игру в защите.

- Решающую роль в матче сыграла защита, - подчеркнул Макколлум. - В заключительной четверти смогли добавить агрессии в обороне. Что касается меня лично, то в первой половине я совсем не мог забросить мяч в корзину. Этим сильно подводил команду, ведь лидер должен выходить, забивать и тем самым вести за собой партнеров. После перерыва помогли правильный настрой и решимость - бросок пошел. Но в одиночку такие матчи не выигрывают. Мы сыграли как команда, свой вклад в успех внес каждый.

С игроком согласился и наставник "Локо" Евгений Пашутин.

- Это командная победа, с чем я поздравляю игроков и болельщиков, которые верили в команду на протяжении всего матча. Это был очень сложный, но такой важный с точки зрения построения командной химии поединок. Дотерпели, дожали концовку. Игроки в нужный момент показали характер, волю, желание победить.

После шести туров краснодарцы возглавляют группу "А" вместе с белградским "Партизаном", у которого также пять побед при одном поражении.

Несмотря на то что решающую роль в яркой победе над "Тренто" сыграли иностранцы, близок тот час, когда первыми скрипками в "Локомотиве-Кубани" станут российские игроки. Молодые парни вроде Захара Ведищева и Андрея Мартюка уже стали важной частью команды, а вообще воспитание талантов в "Локо" поставлено на поток. Тот факт, что краснодарец Данил Шеянов признан самым ценным игроком ноября в молодежной Единой лиге, тому подтверждение.

- Иностранцы приезжают и уезжают. Максимум год, два, три - больше они не задерживаются в одной команде. Надо воспитывать своих игроков, у нас дефицит российских баскетболистов высокого уровня. То, что делают "Локомотив-Кубань" и лично президент клуба Андрей Владимирович Ведищев, - это большое дело. Да, это большой труд, это непростой долгий путь, но уже сейчас мы видим результаты этой работы, - подчеркнула гендиректор Единой лиги Илона Корстин.

Между тем в главном клубном турнире Старого Света Евролиге пришло время поностальгировать. В субботу в Каунасе "Жальгирис" примет московский ЦСКА. Правда, участники классического противостояния подходят к очной встрече с разным багажом. Армейцы преодолели кризис и идут в "регулярке" шестыми, а "Жальгирис" замыкает таблицу. Но легко москвичам в Каунасе не будет.

Где будем смотреть

10 декабря, пятница "Матч ТВ"

20.55. "Жальгирис" - ЦСКА. Прямая трансляция.