УНИКС и "Зенит" проиграли в Евролиге

Казанский УНИКС и "Зенит" из Санкт-Петербурга в очередной игровой день баскетбольной Евролиги потерпели поражения.

"Зенит" на домашней арене принимал сербскую "Црвену Звезду". Гости быстро сумели добиться перевеса в счете, а на большой перерыв российский клуб ушел с отставанием в 14 очков.

Во второй половине встречи рисунок игры не сильно изменился. Все попытки "Зенита" отыграться разбивались об оборону гостей, которые в итоге победили 69:58. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Нейт Уолтерс, на счету которого 14 очков. У "Зенита" 16 очков в активе Джордана Мики.

УНИКС, также игравший дома, принимал греческий "Олимпиакос". Основное время матча завершилось вничью - 77:77. В овертайме удача оказалась на стороне соперника казанцев - 87:84.