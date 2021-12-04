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Рубрика: Спорт

УНИКС и "Зенит" проиграли в Евролиге

Текст: Максим Домчев
Казанский УНИКС и "Зенит" из Санкт-Петербурга в очередной игровой день баскетбольной Евролиги потерпели поражения.
Фрагмент матча Евролиги между "Зенитом" и "Црвеной Звездой". Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фрагмент матча Евролиги между "Зенитом" и "Црвеной Звездой". Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фрагмент матча Евролиги между "Зенитом" и "Црвеной Звездой". Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

"Зенит" на домашней арене принимал сербскую "Црвену Звезду". Гости быстро сумели добиться перевеса в счете, а на большой перерыв российский клуб ушел с отставанием в 14 очков.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Во второй половине встречи рисунок игры не сильно изменился. Все попытки "Зенита" отыграться разбивались об оборону гостей, которые в итоге победили 69:58. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Нейт Уолтерс, на счету которого 14 очков. У "Зенита" 16 очков в активе Джордана Мики.

УНИКС, также игравший дома, принимал греческий "Олимпиакос". Основное время матча завершилось вничью - 77:77. В овертайме удача оказалась на стороне соперника казанцев - 87:84.

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