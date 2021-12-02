ЦСКА обыграл "Панатинаикос" в Евролиге с разницей в 20 очков

Московский ЦСКА одержал третью подряд победу в Евролиге, уверенно переиграв на домашней арене греческий "Панатинаикос" - 97:77.

ЦСКА накануне этого матча столкнулся с кадровыми проблемами, что не помешало подопечным Димитриса Итудиса уже в первой четверти добиться перевеса в счете. Пошла игра у Алексея Шведа, отметившегося несколькими дальними попаданиями. Не отставали и партнеры. В итоге первая десятиминутка принесла победу армейцам 31:22.

Во второй четверти ситуация на площадке не изменилась. Соперники старались играть красиво и частенько радовали зрителей красивыми комбинациями и бросками сверху. В итоге на большой перерыв ЦСКА ушел, ведя в счете с разницей в 15 очков.

После паузы армейцы не сбавляли обороты и добавили к преимуществу еще 6 очков. Заключительная 10-минутка стала формальностью. Но не для всех. Алексей Швед продолжал раздавать голевые передачи и довел их число до 13! Он также стал самым результативным в своей команде, заработав 17 оков. Уилл Клайберн и Семен Антонов набрали по 16 очков.