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02.12.2021 22:29
Рубрика: Спорт

ЦСКА обыграл "Панатинаикос" в Евролиге с разницей в 20 очков

Текст: Максим Домчев
Московский ЦСКА одержал третью подряд победу в Евролиге, уверенно переиграв на домашней арене греческий "Панатинаикос" - 97:77.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

ЦСКА накануне этого матча столкнулся с кадровыми проблемами, что не помешало подопечным Димитриса Итудиса уже в первой четверти добиться перевеса в счете. Пошла игра у Алексея Шведа, отметившегося несколькими дальними попаданиями. Не отставали и партнеры. В итоге первая десятиминутка принесла победу армейцам 31:22.

Фото: Ксения Богданова (БК УНИКС)
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Во второй четверти ситуация на площадке не изменилась. Соперники старались играть красиво и частенько радовали зрителей красивыми комбинациями и бросками сверху. В итоге на большой перерыв ЦСКА ушел, ведя в счете с разницей в 15 очков.

После паузы армейцы не сбавляли обороты и добавили к преимуществу еще 6 очков. Заключительная 10-минутка стала формальностью. Но не для всех. Алексей Швед продолжал раздавать голевые передачи и довел их число до 13! Он также стал самым результативным в своей команде, заработав 17 оков. Уилл Клайберн и Семен Антонов набрали по 16 очков.

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