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30.11.2021 17:23
Рубрика: Спорт

Каких событий ждать в баскетбольной Единой лиге в декабре

Текст: Илья Трисвятский
В декабре чемпионат интернациональной Единой лиги возобновляется после перерыва, связанного с выступлением сборных в квалификации ЧМ-2023. Более полусотни игроков и тренеров Лиги были вызваны в свои национальные команды на прошедшие матчи, а фактически были задействованы 39 спортсменов и четыре наставника.
Лучшим игроком Единой лиги ВТБ в ноябре болельщики и эксперты дружно признали хорватского легионера казанского УНИКСа Марио Хезонью (на фото слева). Фото: Ксения Богданова (БК УНИКС) Лучшим игроком Единой лиги ВТБ в ноябре болельщики и эксперты дружно признали хорватского легионера казанского УНИКСа Марио Хезонью (на фото слева). Фото: Ксения Богданова (БК УНИКС)
Лучшим игроком Единой лиги ВТБ в ноябре болельщики и эксперты дружно признали хорватского легионера казанского УНИКСа Марио Хезонью (на фото слева). Фото: Ксения Богданова (БК УНИКС)

Из-за занятости казанского УНИКСа в Евролиге среди вышеназванных персон не оказалось хорватского форварда казанцев Марио Хезонью, а именно он стал главным лауреатом ноября в Единой лиге. Его признали самым ценным игроком уходящего месяца (MVP) как по версии экспертов Лиги, так и в результате голосования болельщиков.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
УНИКС обыграл "Црвену Звезду" в Евролиге с разницей в "+20"

- Я рад вдвойне - и за свой клуб, и за себя лично, - признался после объявления полных итого выбора экспертов и болельщиков Марио Хезонья. - Наш казанский УНИКС - лидер Единой Лиги, и это самое главное. После месяца плодотворной работы результат не заставил себя ждать. Считаю, что последнее время я прогрессировал под руководством тренерского штаба. Планирую продолжить формировать мышление командного игрока и победителя. Это признание меня как MVP - результат усердной работы всего коллектива.

Теперь же Лига проводит еще более масштабный и глубинный опрос, делая это совместно со своим важным медиа-партнером - телеканалом "ТВ Старт", транслирующим значительное количество матчей чемпионата в прямом эфире. Поклонникам баскетбола предлагается выбрать символическую пятерку всей осени (конец сентября, октябрь, ноябрь) и лучшего тренера этого временного отрезка. Результаты опроса станут известны в ближайшее время.

Декабрьский календарь составлен таким образом, что на каждой игровой неделе есть ярко выраженный центральный матч. Вот эти ключевые встречи: 5 декабря. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - ЦСКА. 12 декабря. "Зенит" (Санкт-Петербург) - БК "Нижний Новгород". 18 декабря. "Нижний Новгород" - "Локомотив-Кубань". 26 декабря. "Зенит" СПб - УНИКС (Казань).

Если рассматривать пока только ближайший тур, то особый интерес вызывает противостояние саратовского "Автодора" и в нынешних условиях фактически базовой команды обновленной сборной России БК "Нижний Новгород". Матч состоится 5 декабря, по времени раньше игры в Краснодаре, и будет первым после паузы на квалификацию ЧМ-2023. Хозяин площадки "Автодор" сенсационно закрепился на второй строчке таблицы после серии из четырех побед. Нижегородцы входят в число шести клубов, имеющих положительный баланс побед и поражений. Так что предстоящее волжское дерби обещает массу интересного.

Положение команд в Единой лиге

(ранжирование по проценту побед)

1. УНИКС (Казань) - 7 побед - 1 поражение (процент выигрышей - 85,7);

2. "Автодор" (Саратов) - 5-1 (83,3);

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
"Зенит" уступил "Панатинаикосу" в Евролиге

3. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 4-1 (80,0);

4. ЦСКА - 4-2 (66,7);

5. БК "Нижний Новгород" - 4-2 (66,7);

6. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 4-2 (66,7);

7. "Астана" (Нур-Султан, Казахстан) - 2-3 (40,0);

8. "Парма" (Пермский край) - 2-3 (40,0);

9. "Калев" (Таллин, Эстония) - 2-5 (28,6);

10. "Енисей" (Красноярск) - 1-4 (20,0);

11. "Зелена-Гура" (Польша) - 1-6 (14,3);

12. "Цмоки-Минск" (Беларусь) - 1-6 (14,3).

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