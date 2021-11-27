УНИКС обыграл "Црвену Звезду" в Евролиге с разницей в "+20"

Баскетболисты казанского УНИКСА в гостевом матче Евролиги переиграли "Црвену Звезду" - 98:78.

Команды встречались в рамках 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Уже на старте встречи казанцы завладели преимуществом, выиграв первую четверть с разницей в 10 очков.

Баскетболисты сербского клуба сумели во второй 10-минутке навязать борьбу и даже немного сократить отставание в счете.

Но после большого перерыва УНИКС снова совершил рывок, который и стал решающим. Казанцы контролировали ход встречи и довели ее до победы.

В составе победителей самым результативным стал Джон Браун, набравший 18 очков. По 17 очков на счету Айзейи Канаан и Марио Хезонии.