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27.11.2021 00:42
Рубрика: Спорт

УНИКС обыграл "Црвену Звезду" в Евролиге с разницей в "+20"

Текст: Максим Домчев
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Баскетболисты казанского УНИКСА в гостевом матче Евролиги переиграли "Црвену Звезду" - 98:78.

Фото: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
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Команды встречались в рамках 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Уже на старте встречи казанцы завладели преимуществом, выиграв первую четверть с разницей в 10 очков.

Баскетболисты сербского клуба сумели во второй 10-минутке навязать борьбу и даже немного сократить отставание в счете.

Но после большого перерыва УНИКС снова совершил рывок, который и стал решающим. Казанцы контролировали ход встречи и довели ее до победы.

В составе победителей самым результативным стал Джон Браун, набравший 18 очков. По 17 очков на счету Айзейи Канаан и Марио Хезонии.

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