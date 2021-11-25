ЦСКА вырвал победу в матче с "Баварией" в Евролиге

Московский ЦСКА одержал вторую подряд победу в Евролиге, переиграв на домашней арене немецкую "Баварию" - 77:74.

ЦСКА после серии неудач во всех турнирах постепенно набирает обороты, одержав вторую подряд победу в Евролиге. Впрочем, далась она подопечным Димитриса Итудиса очень непросто.

Начало встречи осталось за гостями, которые из-за травмы нескольких "больших" игроков были вынуждены делать ставку на скорость. В первой четверти "маленькие" баварцы успешно справлялись с соперником, добыв преимущество в 6 очков - 24:18.

Вторая десятиминутка также осталась за соперником. На большой перерыв "Бавария" ушла ведя в счете - 41:32.

Перерыв пошел на пользу ЦСКА. Впрочем, с лидером гостей Дэрраном Хиллиардом они так и не справились, он набрал 28 очков, однако командные усилия позволили отыграть сразу 8 очков.

В заключительном отрезке болельщикам ЦСКА пришлось понервничать, но точный бросок Уилла Клайберна принес победу - 77:74.

Клайберн стал самым результативным у армейцев, набрав 17 очков.